Kees van Kooten leest 'Nationale Voorleeslunchverhaal' voor bij MAX

Op de Nationale Ouderendag, vrijdag 2 oktober, zendt MAX om 12.15 uur op NPO 1 het 'Nationale Voorleeslunchverhaal' uit. Dit keer is schrijver Kees van Kooten in de pen geklommen om het verhaal van 2020 te schrijven.

En extra leuk: Kees van Kooten leest het verhaal zélf voor!

Kees van Kooten leest zijn zelfgeschreven verhaal Een rooie brandweerauto voor bij MAX. Centraal staan twee ex-geliefden en tevens ouders, die nog altijd één passie delen: verhalen. Ze doen niets liever dan boeken verslinden en hun zoontje voorlezen.

De Nationale Voorleeslunch, die dit jaar voor de achtste keer plaatsvindt, laat zien dat voorlezen een prettige en verbindende activiteit kan zijn. Het voorlezen van een verhaal geeft ontspanning en is vaak een aanleiding om met elkaar te praten of herinneringen op te halen. Het is dit jaar voor het eerst dat MAX het 'Nationale Voorleeslunchverhaal' uitzendt.

De Nationale Voorleeslunch

De Nationale Voorleeslunch is een initiatief van de Leescoalitie. Sinds 2013 werken bibliotheken, buurthuizen en zorginstellingen door het hele land samen om op Nationale Ouderendag een Voorleeslunch voor ouderen te organiseren.

'Nationale Voorleeslunch met Kees van Kooten', vrijdag 2 oktober om 12.15 uur op NPO 1.