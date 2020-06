'Kees van Amstel: De man die ik niet wilde worden' op NPO 3

In 'De man die ik niet wilde worden' schetst Kees van Amstel een grappig en indringend portret van zijn leven als vijftiger. Hij had zijn levensgeluk graag anders gezien.

Hoewel hij maar wat graag een burgerlijk bestaan met vrouw en kinderen had gewild, eindigde hij als kinderloze single. Hij probeert wanhopig zijn leven te redden met mindfulness of in de smaak te vallen bij de single vrouwen van boven de veertig. Hij vult de leegte in zijn leven door verre reizen te maken, maar bij Kees gaat meestal iets mis.

Hij overleeft ternauwernood een prachtige en angstaanjagende reis in de Kalahariwoestijn in Botswana. En als hij op het kind van vrienden moet passen lijkt dat eerst ook op een drama uit te lopen. In de hilarische finale van het programma maakt Kees duidelijk dat zijn parttime baan als leraar ook de nodige problemen geeft.

'Kees van Amstel: De man die ik niet wilde worden', zondag 7 juni om 22.55 uur bij BNNVARA op NPO 3.