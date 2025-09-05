Kijkcijfers: maandag 1 en dinsdag 2 september 2025
Kijkcijfers: woensdag 3 september 2025
Hanne verdwijnt uit 'Familie'

'Kassa' is terug met een nieuw seizoen

vrijdag 5 september 2025
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

'Kassa' is er weer! Dit keer is er aandacht voor zonnepanelen, want de hoge terugleverkosten en de aflopende salderingsregeling leiden tot onvrede. Dankzij rechtszaken tegen energieleveranciers gloort er wel hoop aan de horizon. Deskundigen leggen uit wat dit voor de consument betekent.

Verder test 'Kassa' welke melkopschuimers het beste presteren. En Max Terpstra gaat het land in met de Belbus.


'Kassa', zaterdag 6 september om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Kassa op tv
Zaterdag 6 september 2025 om 19u15  »
NPO 2
Kassa op tv
Zaterdag 6 september 2025 om 19u15
NPO 2
Woensdag 10 september 2025 om 14u10  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Zaterdag 13 september 2025 om 08u55  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Zaterdag 13 september 2025 om 19u15  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Woensdag 17 september 2025 om 09u55  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.

