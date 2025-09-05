'Kassa' is terug met een nieuw seizoen

'Kassa' is er weer! Dit keer is er aandacht voor zonnepanelen, want de hoge terugleverkosten en de aflopende salderingsregeling leiden tot onvrede. Dankzij rechtszaken tegen energieleveranciers gloort er wel hoop aan de horizon. Deskundigen leggen uit wat dit voor de consument betekent.

Verder test 'Kassa' welke melkopschuimers het beste presteren. En Max Terpstra gaat het land in met de Belbus.

Kassa op tv

Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.

