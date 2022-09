Kan Klaas zijn stress in bedwang houden op 220 meter hoogte?

Zaterdag 1 oktober 2022 start het achtste seizoen van het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' op Zapp/NPO 3. In dit KRO-NCRV-programma draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week twee uitdagingen die hij met behulp van duurzame technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

In de eerste aflevering krijgt Klaas de opdracht om rustig te worden in een zeer stressvolle situatie. Lukt het Klaas in Dubai om op de rand van het dak van een wolkenkrabber op 220 meter hoogte zijn stresslevel te controleren?

En Klaas is voor één dag aromajockey. Waar een DJ werkt met muziek, werkt Erich Berghammer met geuren. Toen hij 20 jaar geleden begon met het vak was hij ‘s werelds eerste en voor lange tijd ook enige Aromajockey. Klaas zal in zijn plaats een gastoptreden geven op een feest van de Special Social Club. Zij organiseren feesten voor mensen met een beperking

YouTube serie Klaas kan alles: Het Duel

Naast Klaas kan alles kun je via het YouTube-kanaal van NPO Zapp vier coole duelfilmpjes vinden. In deze YouTube-serie daagt Klaas elke aflevering een bekende influencer/Nederlander uit voor een heus duel waarbij ze gebruik maken van dezelfde gadget. Zo gaat Klaas de strijd aan tegen zangeres Stefania Liberakakis, YouTubers Vincent Visser en Marije Zuurveld en goochelaar Steven Kazàn. Elke aflevering kent een winnaar, maar is het Klaas? Of toch zijn tegenstander?

'Klaas Kan Alles', zaterdag 1 oktober om 18.30 bij KRO-NCRV op NPO Zapp.