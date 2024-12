In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een bijna onmogelijke missie die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Het ‘ruimtetoersime’ staat nog in de kinderschoenen en dus zit een echt ruimtebezoek er voorlopig nog niet in voor Klaas. Toch komen we tijdens dit seizoen dichterbij dan ooit! In deze aflevering krijgt Klaas de missie: 'Kan Klaas ruimtewetenschapper worden?'. Weet hij een suborbital spacecraft in de goede banen te leiden? Dan is zijn missie geslaagd.

En Klaas is voor één dag powerboatracer. Hiervoor stapt hij aan boord bij wereldkampioen Jan-Cees Korteland. Eens kijken of het Klaas lukt deze razendsnelle powerboot binnen de tijd over het parcours te krijgen. En dat, is nog niet zo makkelijk!

'Klaas Kan Alles', zaterdag 28 december om 18.35 bij KRO-NCRV op NPO Zapp.