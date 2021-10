Kan Klaas binnen 60 uur de schat van de Caraïben vinden?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

In deze bijzondere aflevering krijgt Klaas de opdracht om binnen 60 uur de schat van de Caraïben te vinden. De locatie krijgt hij uiteraard niet cadeau. Daarom gaat Klaas eerst langs bij gids Mayron, die hem meer vertelt over de verborgen schatten van dit mysterieuze eiland. In zijn zoektocht moet Klaas de schatcoördinaten opduiken met een onderwaterscooter. Uiteindelijk blijkt zijn schat 140 meter diep in de oceaan te liggen. Om daar te kunnen komen stapt hij in een onderzeeër. Lukt het Klaas om bij de schat te komen binnen 60 uur?

'Klaas gaat ook het duel aan met actrice Tina de Bruin. Ze stappen op een fiets die werkt op waterstof en krijgen allebei een GPS. Wie is het meest creatief en maakt de mooiste GPS-art?

'Klaas Kan Alles', zaterdag 30 oktober om 18.35 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.