Kan Klaas als klimaatvriendelijke toerist door NL reizen?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. In dit KRO-NCRV-programma krijgt presentator Klaas van Kruistum elke week twee uitdagingen die hij met behulp van duurzame technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Op vakantie gaan is natuurlijk heerlijk en het geeft helemaal een lekker gevoel als dat klimaatvriendelijk kan. Klaas krijgt de opdracht om Nederland klimaatvriendelijk te verkennen in drie dagen. Hij probeert drie bijzondere voertuigen uit om zijn missie te halen. Zo stapt hij op een elektrische bakfiets op zonne-energie, een elektrische fietscaravan én een trike; oftewel een fiets, boot en camper in één. En zoals dat gaat met vakantie zorgt het typisch Nederlandse weer voor de nodige uitdagingen…

Naast het natte Nederland mag Klaas zich van een hele andere kant laten zien in het zonnige Dubai. Daar is hij voor één dag Bollywooddanser. Dhiraj is Bollywooddanser en choreograaf en probeert Klaas wat moves bij te brengen. Lukt het Klaas om zich staande te houden tijdens een officiële voorstelling?

'Klaas Kan Alles', zaterdag 22 oktober om 18.30 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.