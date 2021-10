Kan Klaas 10 seconden staan op een golf surfen zonder zee?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

In deze aflevering wordt Klaas uitgedaagd om tien seconden op een golf te surfen zónder zee. Om vertrouwd te raken met het surfboord, gaat Klaas de zee op met topsurfer Pepijn Tigges. Pepijn leert Klaas de kneepjes van het vak. Klaas oefent daarnaast in een indoor surfbaan om zijn kansen te vergroten. Voor de ultieme test reist hij af naar een surfbad in de Zwitserse Alpen. Het bad van 8500 vierkante meter maakt bewegingen die de exacte golven van de zee nabootsen. Lukt het Klaas om staand te surfen zonder zee?

Klaas gaat ook het duel aan met radio-dj Igmar Felicia. Wie van de twee heeft de meest vaste hand en zet de mooiste tattoo? En Klaas is voor één dag Motion Capture Danser waar hij leert dansen met drones.

'Klaas Kan Alles', zaterdag 23 oktober om 18.35 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.