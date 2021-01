Jurre gaat langs bij Saar in 'Je Zal Het Maar Hebben'

Foto: © BNNVARA 2019

In deze aflevering gaat Jurre langs bij Saar (33) tenminste in eerste instantie... Deze kandidaat of eigenlijk kandidaten hebben DIS, vroeger bekend als een meervoudige persoonlijkheidsstoornis.

Ze noemen zichzelf 'het systeem' en zijn met meer dan 100 personen. Dit zijn zowel vrouwen, mannen als kinderen. Samen proberen ze een zo normaal mogelijk leven te leiden maar omdat iedereen een andere mening heeft is dit soms best een beetje chaotisch.

Verder zie je Lisa (27) die geboren is met de zeer zeldzame botziekte Osteopetrose, niet te verwarren met het beter bekende Osteoporose. Door een beenmergtransplantatie die zij op twee jarige leeftijd heeft gehad is de ziekte gestopt maar moet zij wel nog elke dag leven met de schade die het heeft aangericht. Zo zijn haar oogzenuwen beschadigd en is ze daardoor nagenoeg blind. Maar dit weerhoudt haar er niet van om op zichzelf te gaan wonen en paard te rijden.

'Je Zal Het Maar Hebben', dinsdag 12 januari om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.