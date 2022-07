Jubileumseizoen van 'De Slimste Mens' wordt gevierd met twee series

Wie mag zich deze zomer de allerslimste mens noemen? Ter ere van het twintigste seizoen van 'De Slimste Mens' brengt KRO-NCRV deze zomer maar liefst twee series van de populaire kennisquiz.

Naast de reguliere serie op tv, komt er ook een speciale online serie. In 'De Slimste Mens: All Stars' strijden zestien oud-finalisten om de felbegeerde titel. Beide edities worden gepresenteerd door Philip Freriks, vergezeld door kritisch jurylid Maarten van Rossem. 'De Slimste Mens' is vanaf maandag 11 juli te zien bij KRO-NCRV op NPO 2 en 'De Slimste Mens: All Stars' begint vanaf vrijdag 22 juli op NPO Start.

Niet drie maar vier stoelen

Vanaf vrijdag 22 juli verschijnt er wekelijks een nieuwe aflevering van 'De Slimste Mens: All Stars'. In de vijfdelige online serie strijden niet drie maar vier kandidaten per aflevering tegen elkaar. De winnaar van elke aflevering krijgt een plekje in de finale. Op vrijdag 19 augustus komt de finale-uitzending online en wordt duidelijk wie de allerslimste is.

Kijkcijferhit

Al sinds de allereerste aflevering is 'De Slimste Mens' een kijkcijferhit. Het afgelopen seizoen trok gemiddeld 1,8 miljoen kijkers per aflevering en werd gewonnen door acteur Jacob Derwig.

'De Slimste Mens' wordt geproduceerd door Skyhigh TV in samenwerking met KRO-NCRV.

'De Slimste Mens', vanaf maandag 11 juli elke werkdag om 20.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

'De Slimste Mens: All Stars', vanaf vrijdag 22 juli elke week op NPO Start.