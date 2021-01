Jubileumseizoen 'De Slechtste Chauffeur van Nederland' bij RTL 5

Foto: RTL 5 - © RTL 2021

Voor het tiende seizoen op rij zijn de zes slechtste chauffeurs van Nederland van de weg geplukt. De rijskills van deze bange, gevaarlijke of roekeloze rijders zijn ver onder de maat en daar moet verandering in komen.

Presentator John Williams doet er samen met coaches Tim en Tom Coronel en rijschoolhouder Patricia Nijman alles aan om deze brokkenpiloten weer veilig de weg op te sturen. Met nieuwe oefeningen voor de chauffeurs en hilarische fragmenten uit voorgaande seizoenen wordt dit jubileumseizoen heftiger, uitdagender en verrassender dan ooit tevoren. Welke chauffeurs verbeteren hun rijvaardigheden en wie wint de niet zo felbegeerde bokaal én de titel die al tien seizoenen door niemand gewonnen wil worden?

Al tien seizoenen lang wordt er alles uit de kast getrokken om de chauffeurs te helpen bij het onder de knie krijgen van de auto, hun angsten en de verkeersregels. Van slalommen tussen piepschuim blokken tot stoelendansen met auto’s; alles komt voorbij. In dit jubileumseizoen wordt meerdere keren kort teruggeblikt op voorgaande jaren en komen oud-deelnemers Rowan en Louisa in de eerste aflevering langs.

Presentator John Williams: 'Zelf mag ik alweer voor de zevende keer 'De Slechtste Chauffeur van Nederland' presenteren. Een eer, want al tien jaar op rij wordt Nederland veiliger gemaakt door onze chauffeurs te helpen met het verbeteren van hun rijgedrag. Samen met Patricia, Tim en Tom doen we er alles aan om dit in goede banen te leiden, met heftige momenten tot gevolg.'

Deelnemers

De 66-jarige Reiki is na een auto-ongeluk erg angstig geworden en is tot haar grote verdriet al 38 jaar niet zelf de weg op geweest. Nichtje Shelly wil haar graag van die angst afhelpen om weer veilig het wegennet van Nederland te betreden.

Chaotische rijder Myrthe is opgegeven door vriendin Petra. De 24-jarige Myrthe ziet niet wat er om haar heen gebeurt, snijdt mensen af en tikt regelmatig de stoeprand aan. Graag zien ze de rust in de auto terugkeren om overzicht op de weg te behouden.

Het rijbewijs van de 19-jarige Bradley kostte hem €8.000,- met in totaal 70 rijlessen, maar dat betekent niet dat hij goed kan rijden. Vriend Michael vindt het de hoogste tijd dat zijn onzekerheid afneemt, hij volwassen op de weg wordt én leert inparkeren.

Danicia kijkt niet naar de omgeving en lapt de verkeersregels aan haar laars. Toen vriendin Iris voor het eerst bij de 30-jarige bestuurder in de auto stapte, wist ze niet hoe snel ze haar moest opgeven voor 'De Slechtste Chauffeur van Nederland'.

Marjolein, 47 jaar en een asociaal (hard) rijdende bestuurder. Met vriendin Esmiralde vormt ze een hysterisch duo en kunnen ze het niet laten om mensen, vanuit de auto, na te roepen.

Met 200 km/u rijdt de 35-jarige Arne over de snelweg en haalt hij in over de vluchtstrook. Vriendin Tara kan het niet langer aanzien en vindt het de hoogste tijd dat hij aangepakt wordt.

'De Slechtste Chauffeur van Nederland' wordt geproduceerd door Skyhigh TV en is vanaf woensdag 6 januari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.