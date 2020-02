Jubileum: 20 jaar 'Nederland in Beweging'

Foto: Omroep MAX - © Elvin Boer 2020

'Nederland in Beweging' is jarig! Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 februari viert het programma, gepresenteerd door Olga Commandeur en Duco Bauwens, zijn 20-jarig jubileum. Dat wordt gevierd met feestelijke uitzendingen.

'Nederland in Beweging' is elke werkdag om 09.15 uur te zien bij MAX op NPO 1.

In de week van maandag 17 februari is het groot feest bij 'Nederland in Beweging'. Het programma bestaat dan alweer 20 jaar. Dit laten we uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. Gedurende de feestweek stimuleren Olga Commandeur en Duco Bauwens, in een feestelijk versierde studio, iedereen om mee te doen met de oefeningen. En wie jarig is trakteert, dus ook de kijker kan thuis het feestje meevieren. Op MAX Vandaag en op sociale media maken kijkers kans op een unieke 'Nederland in Beweging'-bidon.

Olga Commandeur: 'Ik kan haast niet geloven dat ons mooie programma alweer twintig jaar op televisie te zien is. De tijd is voorbij gevlogen. Het is een feest om 'Nederland in Beweging' te maken. Ik zou zeggen; op naar de volgende twintig jaar!'

Duco Bauwens: 'Sinds 2007 mag ik deel uitmaken van de 'Nederland in Beweging'-familie. Inmiddels alweer dertien jaar dus. Het is elke keer een warm bad waar je in terechtkomt. Wat mij betreft gaan we nog heel lang door!'

Over 'Nederland in Beweging'

In 'Nederland in Beweging' stimuleren Olga Commandeur en Duco Bauwens met niet aflatend enthousiasme elke Nederlander om meer te bewegen. Kijkers kunnen door mee te doen aan de oefeningen al de helft van de dagelijkse norm van 30 minuten gezond bewegen behalen. Sinds 2008 is het programma te zien bij MAX. Tussen 2000 en 2008 was 'Nederland in Beweging' te zien bij de AVRO. Inmiddels zijn er meer dan 3100 afleveringen van 'Nederland in Beweging' gemaakt.

'Nederland in Beweging: 20-jarig jubileum', van maandag 17 tot en met vrijdag 21 februari om 9.15 uur bij MAX op NPO 1.