Jort Kelder in 'TV Monument'

In 'TV Monument' blikt Han Peekel terug op de carrières van grote televisiepersoonlijkheden. Op zondag 9 februari om 23.00 uur bij MAX op NPO 1 staat Jort Kelder centraal.

Jort Kelder behoort tot het soort presentatoren dat stof doet opwaaien en eigenzinnig is. Hij is de man die de schrik van de rijken was, de oude adel in volle glorie liet excelleren en Nederland leerde 'hoe het eigenlijk heurt'.

Tv-chroniqueur Han Peekel blikt in deze uitzending van 'TV Monument' terug met Jort Kelder op zijn leven en carrière. Kelder vertelt over onder meer zijn jeugd, liefdesleven, periode als hoofdredacteur bij Quote en over zijn tv-carrière.

Over 'TV Monument'

In 'TV Monument' blikt tv-chroniqueur Han Peekel terug op de carrières van grote televisiepersoonlijkheden; zoals regisseurs, cabaretiers en artiesten. In eerdere afleveringen stonden onder anderen Tineke de Nooij en Simone Kleinsma centraal.

'TV Monument: Jort Kelder', zondag 9 februari om 23.00 uur op NPO 1.