Joost Prinsen in 'Volle Zalen': 'Ik had vaker buiten de lijntjes kunnen kleuren'

Acteur, tv-persoonlijkheid, zanger en schrijver Joost Prinsen is dit jaar tachtig jaar geworden. In een exclusief gesprek met Cornald Maas vertelt hij wat hem in het acteren en het toneel heeft geÔnspireerd en wie hij bewondert.

De toneelcarrière van Prinsen begon met een rol in De Kleine Parade (1969), een musical van Wim Sonneveld en Friso Wiegersma. In 'Volle Zalen' zijn bijzondere beelden te zien van de totstandkoming van die musical. Acteur en regisseur Ton Lutz is zijn grote voorbeeld geweest, vertelt Prinsen aan Maas. Wat hij van hem heeft geleerd? 'Toneelspelen is je hoofd erbij houden en nadenken. Je inleven? Het moeten voelen? Daar had Lutz niks mee, en daar had hij gelijk in.'

Als toneeldocent gaf Prinsen les aan artiesten als Wende Snijders, Alex Klaasen, Remko Vrijdag en Paul de Munnik. Hij kon ze amper iets leren, het was een kwestie van 'talent niet in de weg lopen.' Over zichzelf zegt Prinsen dat hij wat vaker buiten de lijntjes had kunnen kleuren. Hij kijkt met bewondering naar Wende, die ooit het lied ‘Mens durf te leven’ ten gehore bracht met alleen een bas als begeleiding, maar ook naar iemand als Gerard Joling die gestoken in een verenpak een trap afkomt. 'Daar is moed voor nodig en daaraan heeft het mij soms ontbroken.' Het schrijven van zijn boek 'Na Emma', verschenen na het overlijden van zijn vrouw Emma in 2020, noemt hij in dat opzicht het moeest moedige wat hij ooit heeft gedaan.

Samen met zijn nieuwe partner Noraly Beyer brengt Joost Prinsen nog regelmatig een bezoek aan het theater. Hij bekent geroerd te zijn geweest door de voorstelling ‘Gedeelde Smart’ van Brigitte Kaandorp en Jenny Arean. De laatste, met wie hij veel heeft gewerkt, vertolkte het nummer ‘Zing dan’ tijdens de uitvaart van zijn overleden vrouw, zegt hij in 'Volle Zalen'.

Het programma eindigt op verzoek van Prinsen met het tonen van een fragment uit ‘Mooi’ van Maarten van Roozendaal. Volgens de 80-jarige maestro is Van Roozendaal om meerdere redenen de beste singer-songwriter die we in Nederland hebben gehad.

Al eerder maakte het AVROTROS-programma 'Volle Zalen' speciale afleveringen met de jarige Joop van den Ende, Herman van Veen en Joke Bruijs en met de inmiddels overleden Jan Rot.

'Volle Zalen: Joost Prinsen 80 Jaar', zondag 25 december om 21.45 uur bij AVROTROS op NPO 2.