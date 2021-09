Jonge Lars komt langs bij 'Van Onschatbare Waarde'

De 14-jarige Lars komt zijn spaarvarken spekken bij Van onschatbare waarde. Hij heeft een brandweerauto uit de jaren 50 in de aanbieding. Het object kocht Lars ooit van een collega van zijn vader, oorspronkelijk stond het op een carrousel.

Lars kreeg het verzamelen en onderhandelen van huis uit mee. Lars is groot fan van het programma en staat te springen om met de experts te mogen onderhandelen.

Verder in deze aflevering een bijzonder schilderij van Henri Fantin-Latour. Paul is door zijn schoonfamilie op pad gestuurd met een duidelijke opdracht: het schilderij uit 1965 moet voor de juiste prijs worden verkocht. De eigenaar, de oom van de vrouw van Paul, is behoorlijk op leeftijd en daarom heeft Paul de zware taak gekregen om het object te verkopen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt, dus er rust enige druk op zijn schouders.

'Van Onschatbare Waarde', woensdag 22 september om 20.35 uur bij Omroep MAX op NPO 1.