Johnny de Mol presenteert zaterdag finale 'Hit the Road'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Op zaterdag 10 oktober presenteert Johnny de Mol de grande finale van de muzikale roadtrip 'Hit the Road'. Juryleden Roel van Velzen, Edsilia Rombley, Gordon en Nick en Simon hebben tijdens hun rit door Nederland elk twee passagiers - onbekende zangers - opgepikt, die een podium verdienen.

Een écht podium. In deze intieme show in de Hangaar in Katwijk delen de finalisten nog één keer hun verhaal, waarna zij een indrukwekkende performance geven - aangemoedigd door vrienden en familie, die in oldtimer cabrio's zitten. Wie wint deze zangwedstrijd op wielen en rijdt naar huis in een gloednieuwe auto?

Van een verhaal over body positivity tot het leven met een angststoornis: in elke reguliere aflevering van 'Hit the Road' vertellen de passagiers waarom zij een lied gaan zingen - en voor wie. In de finale blikken de finalisten samen met hun chauffeurs terug op het avontuur. Ze geven achtergrond bij hun verhaal en stellen zich vervolgens nog één keer kwetsbaar op tijdens hun laatste optreden. Ze treden nu niet op voor hun eigen jurylid, maar voor de rest van de jury. Die jury geeft ze na het optreden een cijfer op basis van hun verhaal én hun liedje. In afwezigheid van Gordon vangt Simon zijn team op, waardoor Nick en Simon nu tegenover, in plaats van naast elkaar staan.

Na afloop van de finale hoeft geen van de finalisten naar huis te lopen. Ze winnen namelijk allemaal wielen: van een gloednieuwe fiets tot een luxe nieuwe auto!

'Hit the Road' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'Hit the Road', zaterdag 10 oktober om 21.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.