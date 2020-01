John Williams trapt het nieuwe jaar af met slechte chauffeurs én slechte klussers

John Williams trapt het nieuwe jaar af met slechte chauffeurs n slechte klussers

John Williams trapt 2020 af met de zoektocht naar 'De Slechtste Chauffeur van Nederland' n hij schiet radeloze vrouwen weer te hulp met zijn klusteam in 'Help, Mijn Man Is Klusser'.

Dit jaar zijn de slechtste chauffeurs weer uit alle hoeken van Nederland van de weg gehaald, om een speciale heropvoedingscursus autorijden te volgen. De cast is zeer divers; de leeftijd varieert van 19 tot 63 jaar en de deelnemers komen uit alle windstreken. Het zesde seizoen zit boordevol nieuwe oefeningen zoals manoeuvreren met een caravan achter de auto, het slepen van een defecte auto en de puzzeltocht 'Hollands Dijkje', waarin allerlei dagelijkse verkeerssituaties worden nagebootst. Patricia Nijman en Tim en Tom Coronel doen hun uiterste best om de kandidaten te begeleiden en zo het Nederlandse wegennet weer een stukje veiliger te maken. Zo hopen zij de chauffeurs de juiste vaardigheden bij te brengen en de kijker thuis te inspireren tot verantwoordelijk rijgedrag.

'De Slechtste Chauffeur van Nederland' wordt geproduceerd door SkyhighTV en is vanaf maandag 6 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'Help, Mijn Man Is Klusser'

In een nieuw seizoen van 'Help, Mijn Man Is Klusser' weer acht nieuwe afleveringen waarin radeloze vrouwen de hulp van John Williams en zijn klusteam inschakelen om hun man tot de orde te roepen. Na jaren van ellende in half verbouwde woningen, doemt er voor hen eindelijk weer licht op aan het eind van de tunnel. Van woonkamers en keukens tot slaapkamers en badkamers. Geen klus is te lastig voor Ronald, Marcel en Ruud in alweer het dertiende seizoen van het programma. Dit keer helpen de vrouwen meer dan ooit mee tijdens de intensieve klusweek. Zij helpen mee waar ze kunnen, tot het moment dat de verbouwing te zichtbaar wordt en de verrassing dreigt te verdwijnen. Niet alle mannen zitten echter te wachten op hulp van vrouwlief en John moet soms alles uit de kast halen om de liefde weer op te laten bloeien in de harten van man en vrouw.

'Help, Mijn Man Is Klusser' wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf woensdag 8 januari om 20.30 uur te zien bij RTL 4.