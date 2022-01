John van den Heuvel zet zich opnieuw in om ontvoerde kinderen op te sporen in 'Ontvoerd'

In een gloednieuw seizoen van 'Ontvoerd' zet John van den Heuvel samen met zijn team weer alles op alles om naar het buitenland ontvoerde kinderen op te sporen.

Het ultieme doel: de kinderen weer herenigen met hun ouders in Nederland. Vanaf 30 januari is de nieuwe zoektocht van John en zijn team iedere zondag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

De start van deze nieuwe reeks staat in het teken van de opsporing van de tweejarige Ayla, die al anderhalf jaar lang gemist wordt door haar moeder Nicole. Haar vader houdt haar al die tijd achter en heeft al het contact met Nicole verbroken. Hij lijkt van de aardbodem verdwenen. John en zijn team reizen samen met Nicole af naar Turkije om de vader op te sporen en te confronteren. Zal het John en zijn team lukken om moeder en dochter weer bij elkaar te brengen?

Verder dit seizoen

Tommy kan zijn geluk niet op als hij in 2017 vader wordt van een dochter. Dit geluk verandert in onmacht op het moment dat zijn ex samen met hun dochter op familiebezoek gaat in haar geboorteland Litouwen. De twee keren niet meer terug en Tommy komt in een juridische hel terecht waarin ongelofelijke fouten zijn gemaakt door verschillende instanties. John van den Heuvel reist samen met Tommy naar Litouwen met als doel hem na 2,5 jaar samen te brengen met zijn dochter.

Naast Turkije en Litouwen, gaat John ook nog naar Thailand en Italië om ontvoerde kinderen proberen terug te halen.

'Ontvoerd' bevat vier afleveringen en wordt geproduceerd door Act of Crime. Het nieuwe seizoen is vanaf 30 januari iedere zondag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.