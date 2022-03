Joep en Rob terug met 'Wie Denk Je Wel Dat Je Bent': wetenschap met een knipoog

Joep van Deudekom en Rob Urgert zijn terug met een tweede serie van het humoristische onderzoeksprogramma over tegenstellingen in onze samenleving.

Zijn de jongste kinderen in een gezin grappiger dan de oudste kinderen? Zijn hondenmensen beter in slap ouwehoeren dan kattenmensen? Kunnen sporters meer pijn verdragen dan sporthaters? Hebben dorpelingen een grotere overlevingskans bij een natuurramp dan stedelingen? En hebben perfectionisten minder plezier in het leven dan chaoten?

In 'Wie Denk Je Wel Dat Je Bent?' onderwerpen Rob en Joep steeds twee typen mensen aan zo wetenschappelijk mogelijke experimenten. Zij worden daarin bijgestaan door dr. Tila Pronk, docent psychologie aan Tilburg University. Serieuze wetenschap met een knipoog.

A flevering 1: Chaoten versus perfectionisten

Hebben perfectionisten minder rotzooi in hun auto? Zijn ze botter tegen mensen die fouten maken dan chaoten? Hebben perfectionisten door hun chronische stress vaker last van een stijve nek? Hebben chaoten meer joie de vivre? In de eerste aflevering van 'Wie Denk Je Wel Dat Je Bent?' onderwerpen Rob Urgert en Joep van Deudekom deze twee typen mensen aan zo wetenschappelijk mogelijke experimenten, bijgestaan door dr. Tila Pronk, docent psychologie aan Tilburg University.

'Wie Denk Je Wel Dat Je Bent?' telt zes afleveringen en is voor de NTR geproduceerd door BlazHoffski.

'Wie Denk Je Wel Dat Je Bent', vanaf zondag 20 maart om 21.25 uur op NPO 1.