Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven terug met nieuw seizoen 'Draadstaal'

Foto: © AVROTROS 2020

Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven zijn vanaf zondag 19 april weer wekelijks op televisie te zien bij AVROTROS op NPO 3 met een nieuw seizoen 'Draadstaal'.

In dit seizoen worden veel nieuwe personages geïntroduceerd, waaronder de Pantomimespelers, Annelies met haar Formule 1-analyses en elke week een 'First Dates' item - inclusief de enige echte Sergio. Daarnaast natuurlijk ook de traditioneel ongezouten mening van Fred en Ria, de absurde conversaties van Jopie in Leon's typisch-Hollandse snackbar en de weersvoorspellingen van The Againman.

Het nieuwe seizoen van het satirische programma telt acht afleveringen en zit weer vol met humor en ontroering. Net als in eerdere seizoenen speelt Draadstaal in op de actualiteit met hedendaagse situatieschetsen. Fred: 'Piksplinternieuw om je vingers bij af te trekken!', of, om een van de pantomimespelers te citeren: '...'.

De eerste aflevering is op zondag 19 april om 22.00 uur te zien. De overige afleveringen starten om 22.15 uur op NPO 3.

