Jeroen Krabbé loopt verder in het spoor van Matisse

Jeroen Krabbé reist in de voetsporen van verschillende kunstenaars. Hij reist langs plekken waar ze gewoond en gewerkt hebben, om zo dicht mogelijk te naderen.

Matisse begint door te krijgen welk werk goed verkoopt. Maar dat is niet het werk dat hij wil maken. Hij vraagt daarom zijn vrouw en dochter de werken te vernietigen. Jeroen Krabbé reist in het spoor van Matisse af naar de Franse kust. In het destijds kleine vissersplaatsje Saint-Tropez en het dorp Collioure aan de Méditerranée ontdekt hij, onder invloed van de schilders Signac en Derain wat kleur kan doen. Zijn werk veroorzaakt in 1905 een rel in Parijs. Matisse wordt benoemd tot leider van de wilde beesten, Les Fauves.

'Krabbé zoekt Matisse', zondag 24 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.