Jelka van Houten en Henry van Loon keren terug met 'Tropenjaren'

Jelle (Henry van Loon) en Rosa (Jelka van Houten) zijn terug met een tweede seizoen van 'Tropenjaren'. In het eerste seizoen kregen ze met de komst van dochter Stella te maken met de uitdagingen van het kersverse ouderschap.

Nu Stella alweer drie jaar oud is, halen Jelle en Rosa alles uit de kast om hun werkende leven en relatie sexy en ambitieus te houden. Maar midden in de tropenjaren blijkt dat allesbehalve eenvoudig. Hoe houd je de romantiek overeind in alle dagelijkse hectiek? En hoe zorg je voor passie in de slaapkamer, na een lange dag in de speeltuin?

Herkenbare thema’s

Hoe vind je als ouder de balans tussen werk, ouderschap en tijd voor jezelf en elkaar? Rosa doet haar best om de romantiek terug te brengen in hun relatie en wil graag meer tijd samen met Jelle. Daarom heeft ze woensdagavond tot date night bestempeld. Maar op woensdag is er voetbal en dat vindt Jelle toch echt belangrijker.

Na een one-night-stand met Steve is Bregje (Johanna Hagen), de zus van Rosa, zwanger van een tweeling. Via Tinder ontmoet Bregje een nieuwe liefde. Hij blijkt een wereldberoemde en rijke Italiaan te zijn. Rosa is cynisch over de relatie, maar Jelle ziet kansen. Ook zien we hoe Rosa indruk wil maken op haar nieuwe baas, maar niet weet hoe. Haar pogingen om dichterbij te komen hebben onverwachtse consequenties.

'Tropenjaren' is een coproductie van BNNVARA en Witte Geit.

'Tropenjaren' is vanaf 3 november wekelijks om 21.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3 of te streamen via NPO Start.