'Je Zal Het Maar Hebben' volgt Conchita en Kylian

Jurre Geluk bezoekt de 31-jarige Conchita die lymfatische malformaties in haar gezicht heeft. Dit zijn een soort cystes, gevuld met vocht. Omdat zij er anders uitziet heeft ze het gevoel dat ze zichzelf continu opnieuw moet bewijzen.

Desondanks heeft ze haar leven aardig op de rit. Ze heeft een leuke baan en een zoontje.

Verder gaat Jurre langs bij Kylian, 20 jaar. Hij is geboren met een zeer zeldzaam syndroom, genaamd Cloves. Door dit syndroom heeft Kylian in zijn linkerbeen maar twee hoofdaderen en veel spataderen en wijnvlekken. Ook heeft hij misvormde aders bij zijn blaas waardoor hij regelmatig last heeft van blaasbloedingen, waarvan eentje hem zelfs bijna fataal is geworden. Daarnaast zorgt Cloves voor overgroei in zijn handen. Hierdoor zijn de handen zo groot geworden dat hij ze nauwelijks kan gebruiken.

'Je Zal Het Maar Hebben', dinsdag 26 januari om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.