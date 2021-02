'Je Zal Het Maar Hebben' met Endri en Mick

Jurre Geluk gaat op bezoek bij 20-jarige Endri die geboren is met de ziekte van Duchenne. Dit is een dodelijke spierziekte die in zijn geboorteland Albani niet goed behandeld kon worden.

Daarom is hij tien jaar geleden samen met zijn moeder naar Nederland gekomen. Endri leeft in de wetenschap dat hij waarschijnlijk niet ouder wordt dan 40 jaar. Hij probeert tot die tijd alles uit het leven te halen.

Verder gaat Jurre langs bij de 20-jarige Mick. Hij kampt al jaren met een dwangstoornis. Zo moet hij elke deurpost waar hij onderdoor loopt aanraken en heeft hij een tennisbal in zijn rugzak die er nooit meer uit mag. Daarnaast is Mick geboren als meisje maar voelt zich niet zo. Inmiddels heeft hij zijn borsten laten verwijderen en spuit hij elke drie weken testosteron, maar echt een jongen worden is ook niet de bedoeling. Mick is gewoon Mick.

'Je Zal Het Maar Hebben', dinsdag 23 februari om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.