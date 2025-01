'Je Zal Het Maar Hebben Junior' vertelt het verhaal van An-Mei

An-Mei (14) heeft Incontinentia Pigmenti, een aandoening waardoor ze slechtziend is. RaÔsha ervaart hoe dit is door te gaan winkelen met weinig zicht. Ook deelt An-Mei haar passie voor karate met RaÔsha.

Deze passie oefent ze op hoog niveau uit, An-mei is namelijk wereldkampioen. Verder brengt presentator Raïsha een bezoek aan Jadey (9), die door het Moebius-syndroom de spieren in haar gezicht niet kan bewegen. Ze laat Raïsha ervaren hoe het is om te eten zonder de spieren in je gezicht te kunnen gebruiken en ze genieten samen van een bezoek aan de kinderboerderij.

'Je Zal Het Maar Hebben Junior', zondag 26 januari om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.