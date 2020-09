'Je Zal Het Maar Hebben 20 jaar': Shanne en Marvin

'Je Zal Het Maar Hebben' bestaat 20 jaar en dat wordt gevierd! Jurre Geluk gaat langs bij oud-deelnemers om te kijken hoe het nu met ze gaat.

In 2014 was het verhaal van Shanne te zien, die na diverse hersenbloedingen onder andere linkszijdig verlamd raakte. Tim zocht haar destijds op in het revalidatiecentrum. Het was haar grote droom om weer zelfstandig te kunnen wonen, samen met een hulphond. Die hond is er nooit gekomen want ze heeft letterlijk haar andere helft gevonden. Haar vriend Danny is namelijk rechtszijdig verlamd en ze helpen elkaar daar waar ze kunnen. Jurre zoekt hen thuis op en mag mee naar een heuse 'hoe rolstoeltoegankelijk zijn hotels in Nederland'-test.

In 2015 leerde Tim Marvin kennen. Hij heeft Gilles de la Tourette: een aandoening die zich uit in ongecontroleerde spierbewegingen. Daarnaast heeft hij last van vocale tics, zoals grommen, snuiven en het roepen van willekeurige scheldwoorden. Destijds was hij een student en had hij een veelbelovende modellencarrière voor de boeg. Helaas is hij flink achterruit gegaan; hij is mentaal helemaal doorgedraaid en liet zichzelf opnemen in een inrichting. Inmiddels zit hij daar niet meer intern, maar volgt er wel nog dagelijks therapie. Jurre ontmoet hem in de kliniek en neemt samen met zijn vriendin Nikkie een kijkje bij zijn huidige baan in de kringloopwinkel.

