'Je Zal Het Maar Hebben 20 jaar': Jayan en Sun Mi

Wie jarig is, viert feest! Daarom gaat Jurre Geluk op bezoek bij oud-'JZHMH' deelnemers om erachter te komen hoe het nu met ze gaat.

In 2017 was Jayan in het programma te zien, ze kampte met borderline. De scheiding met haar partner zorgde ervoor dat ze in een psychose belandde en zichzelf in brand stak. Door de zichtbare brandwonden op haar lijf werd ze erg onzeker. Ze durfde niet naar buiten zonder een dikke laag camouflage make-up. Vele therapieën en alle positieve reacties op de uitzending hebben veel voor haar betekend.

Haar zelfverzekerdheid nam zo toe dat ze die make-up nu niet meer draagt. Ze zat zelfs zo lekker in haar vel dat ze de zoektocht naar een nieuwe liefde aandurfde. Heeft Jayan die gevonden?

Sun Mi is vlak voor haar 18e verjaardag door een hersenstaminfarct 'Locked In' geraakt. Ze zat letterlijk gevangen in haar eigen lichaam. Ze kon destijds niets meer dan communiceren met een spraakcomputer maar nu, 16 jaar later blijkt dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn.

'Je Zal Het Maar Hebben 20 jaar', dinsdag 1 september om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.