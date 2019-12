Januari op Eurosport 1

In januari is het tijd voor de grootste tennistoernooien op het zuidelijk halfrond. Met de ATP World Tour Adelaide als niet te onderschatten opwarmer voor de Australian Open.

De Australische Grand Slam is van 20 januari tot en met de finales op 2 februari. Het nieuwe jaar goed beginnen met tennis van het hoogste niveau. Wordt 2020 het jaar van tienertalent Coco Gauff? Na haar WTA Linz winst kan de 15-jarige Amerikaanse een ticket verwachten voor directe toegang tot de Australische Grand Slam.

Ook zal de Australian Open een belangrijk meetpunt zijn voor Kiki Bertens. Afgelopen editie werd de Wateringse in de tweede ronde onverwacht uitgeschakeld. Ook zal het de eerste Grand Slam zij na haar breuk met trainer Raemon Sluiter. Of zal het Serena Williams eindelijk lukken om Mageret Smith-Court’s record te evenaren?

12 tm 18 januari | ATP World Tour Adelaide

20 januari tm 2 februari | Australian Open

Wie staat er bij de heren op om de eerste Grand Slam titel van het jaar op te eisen. De nummer 1 van de wereld Rafael Nadal zal gebrand zijn om zijn verloren finale tegen Novak Dokovic van de vorige editie te revancheren. Ook Roger Federer wil zijn teleurstellende vroege uitschakeling van afgelopen editie doen vergeten. Of kan Nick Kyrgios met zijn brutale speelstijl alle verwachtingen doorbreken?

Wielrennen

26 januari tm 2 februari | Ronde van San Juan

Het peloton reist aan het begin van het jaar af naar Argentinië. De Ronde van San Juan was vorig jaar een voorspeller van de toekomst. Julian Alaphilippe won de tijdrit en Remco Evenepoel de jongerentrui. Maar ook eindigde Richard Carapaz boven Nairo Quintana in het algemene klassement. Welke renner begint zijn seizoen 2020 met een knal?

Darts

4 tm 12 januari | BDO World Darts Championships

Na vier decennia verhuist het prestigieuze BDO World Darts Championship van The Lakeside naar de O2 arena. De lijst met geplaatste deelnemers wordt aangevoerd door Wesley Harms. Winnaar van maar liefst zeven BDO toernooien. Richard Veenstra, de Dutch Open Darts kampioen, heeft zich als derde geplaatst. Kunnen de Nederlanders het jaar met een bullseye beginnen?

Alpineskiën

4 & 5 januari | Wereldbeker Zagreb

8 januari | Wereldbeker Madonna Di Campiglio | (M)

11 & 12 januari | Wereldbeker Adelboden | (M)

11 & 12 januari | Wereldbeker Altenmarkt | (V)

18 januari | Wereldbeker Sestriere | (V)

18 & 19 januari | Wereldbeker Wengen | (M)

25 & 26 januari | Wereldbeker Kitzbuhel | (M)

28 januari | Wereldbeker Schladming | (M)

Het wereldbekerseizoen is in volle gang en de eerste stappen richting het wereldbekerklassement zijn al gezet. In Januari komt de top van de skiwereld langs de grootste skigebieden. Om er maar een aantal te noemen: het Italiaanse Madonna di Campiglio, het Zwitserse Adelboden of het Oostenrijkse Kitzbuhel. De grootste namen skiën over de grootste pistes op zoek naar de grootste prijzen.

Skispringen

28 december tm 6 januari | Vierschansentoernooi

11 tm 12 januari | Wereldbeker Val di Fie

17 tm 19 januari | Wereldbeker Titisee Neustadt

24 tm 26 januari | Wereldbeker Zakopane

De jaarwisseling staat bij het skispringen in het teken van het Vierschansentoernooi. Vier wedstrijden in een kleine twee weken tijd vraagt veel van de springers. Constant volledig gefocust zijn, want de prijzen worden pas op het eind verdeeld. Volg de climax van het meest prestigieuze schansspringtoernooi en de wereldbekerwedstrijden live op Eurosport.

Biatlon

9 tm 12 januari | Wereldbeker Oberhof

15 tm 19 januari | Wereldbeker Ruhpolding

23 tm 26 januari | Wereldbeker Pokljuka

De spanning in de sneeuw stijgt tot het hoogste niveau als de biatleten hun laatste schietbeurt aan het afwerken zijn. Gaat het weer vooral om Thingnes Bø vs Fourcade of kan iemand anders zich in de strijd mengen? Je ziet het live op Eurosport 1.

Langlaufen

28 december tm 5 januari | Tour de Ski

11 & 12 januari | Wereldbeker Dresden

18 tm 19 januari | Wereldbeker Nove Mesto

25 & 26 januari | Wereldbeker Oberstdorf

Snowboarden

15 januari | Wereldbeker Bad Gastein

26 januari | Cross | Wereldbeker Idre

Freestyle

17 januari | Snowboard | LAAX Slopestyle Zwitserland

Noordse Combinatie

10 tm 12 januari | Wereldbeker Val di Fie

25 & 26 januari | Wereldbeker Oberstdorf

31 tm 2 februari | Wereldbeker seefeld

Rodelen

11 & 12 januari | Wereldbeker Altenberg

18 & 19 januari | Wereldbeker Lillehamme

Snooker

12 tm 19 januari | Dafabet Masters Londen

22 tm 26 januari | BetVictor European Masters

Formule E

ePrix van Santiago

Zoeven en zoemen door de straten van ’s werelds grootste steden. Na de seizoensopening, 22 en 23 november, in Saoedi-Arabië staat nu de ePrix van Santiago op het programma. De hoofdstad van Chili is het decor van de 24 coureurs die het uitvechten voor de overwinning. Kan Nyck de Vries mee in het zware geschut van de Formule E of is de Formule 2 toch een klasse apart?

Atletiek

31 januari | Indoor World Tour