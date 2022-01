Janny van der Heijden aan de bak bij bijzondere Friese ondernemers in 'Janny's Frieskist'

'Denkend aan Holland'-presentator Janny van der Heijden brengt opnieuw een bezoek aan Friesland. Ditmaal om bijzondere ondernemers te helpen op hun bedrijf. Dat doet Janny alleen niet 'om niet'. Ze hoopt - in ruil voor haar hulp - producten van de ondernemers te krijgen, om daar De Meest Friese Maaltijd Ooit van te maken.

Het is te zien in de 4-delige serie 'Janny’s Frieskist', waarvan de eerste aflevering nu beschikbaar is op YouTube, MAX Vandaag en NPO Start.

In de eerste aflevering gaat Janny op bezoek bij Welmoed, een 24-jarige boerinfluencer (boerin én influencer). Welmoed heeft tienduizenden volgers op sociale media, die ze via Instagram op de hoogte houdt van het reilen en zeilen op haar biologische melkveehouderij in Friesland. Janny hoopt boter en kaas bij Welmoed te scoren, voor in haar Frieskist. Maar voordat ze dat krijgt, zet Welmoed haar aan het werk. De koeien moeten gemolken worden en nu Janny er toch is, kan ze mooi wat foto’s maken voor op Welmoeds sociale media. En misschien is er ook nog wat tijd over voor een klein TikTok-dansje.

In de rest van de serie sorteert Janny duizenden aardappelen, probeert ze - al rijdend op een quad - een kudde schapen in het gareel te houden en komt ze erachter dat in Friesland oesterzwammen op koffie worden gekweekt. Ondertussen polsen we de kennis van de Friese keuken van mensen buiten de provincie in de rubriek Vies of Fries én leren we een aantal typisch Friese spreekwoorden.

In een extra aflevering wordt 'Janny's Frieskist' geleegd: lukt het Janny om met de ingrediënten De Meest Friese Maaltijd Ooit te maken?

'Janny's Frieskist' ('Denkend aan Holland, de Elfstedentocht').

Elke zondag een nieuwe aflevering op YouTube, MAX Vandaag en NPO Start.