Janine Abbring ontvangt Typhoon in 'VPRO Zomergasten'

Glenn de Randamie, artiestennaam Typhoon (Zwolle, 1984), opent op 19 juli het nieuwe seizoen van 'VPRO Zomergasten'. Janine Abbring interviewt hem over zijn ideale televisieavond.

Dit voorjaar kwam Typhoon voor het eerst sinds zijn doorbraakalbum Lobi da Basi (2014) met twee nieuwe singles: Ogen Dicht en Alles is Gezegend. Die muziek kwam er niet vanzelf. Het succes van Lobi da Basi en een overvolle concertagenda duwden De Randamie na 2015 een zwarte periode in waarin hij kampte met een zware burn out. Hij trad anderhalf jaar niet op. Met therapie en het hervonden geloof herpakte hij zichzelf. 'Een nieuwe reis, een nieuw leven', deelde hij op Instagram. Door de coronacrisis kan hij zijn energie op het grote podium nog even niet kwijt.

Typhoon over 'VPRO Zomergasten': 'Wat geweldig dat ik in een mooie en lange traditie van Zomergasten nu een avond televisie mag vullen met mijn inspiratie, hartenzaken en liefde. Ik hoop op een avond als een reis. En zoals James Baldwin, die zeker gaat langskomen, zegt: Van een reis weet je nooit precies waar die gaat uitkomen. Ik hoop op een avond die raakt, inspireert en ook activeert.'

Glenn de Randamie groeide op in het Veluwse dorp ’t Harde. Zijn ouders kwamen na de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland. Na het VWO studeerde hij een tijdje religie-wetenschappen, maar hij koos voor de muziek. In het begin van zijn carrière maakte hij deel uit van hiphopformatie Rudeteenz, met leden van Opgezwolle en zijn oudere broer Blaxtar (Kevin de Randamie). Zijn andere broer, Earl, rapt ook, onder de naam O-Dog en zijn zus Sharon zingt.

In 2004 won Typhoon de Grote Prijs van Nederland in de categorie hiphop/r&b. Zijn debuutalbum Tussen Licht en Lucht verscheen in 2007. In 2008 speelde hij met New Cool Collective. Met Sticky Steez, Phreako Rico, James J. Benjamins en producer A.R.T. vormde hij de rapformatie Fakkelbrigade. Met deze groep bracht Typhoon in 2009 het album Colucci Era uit, dat zowel bij de State Awards als bij de 3voor12 Award de nominatie ontving voor beste album.

Na de drukke beginjaren van zijn loopbaan en voordat hij in 2014 doorbrak met het album Lobi da Basi was De Randamie overwerkt en raakte de weg kwijt. Hij zwierf een tijdje rond, sliep in de auto, raakte in de schulden en trok zich terug op Terschelling. Hij was vermoeid en depressief. 'Ik was in een bluessong terecht gekomen', zei hij over die periode. Het lied Hemel Valt van het album Lobi da Basi gaat over saamhorigheid die angst overwint: 'Als de hemel valt / zullen we het samen moeten dragen'. Het album kreeg in 2017 een platina plaat en in dat jaar ontving Typhoon de Van Praag Prijs voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. De Lobi da Basi-tour eindigde met twee uitverkochte optredens in de Heineken Music Hall.

'VPRO Zomergasten'

De zomerklassieker van de VPRO is gebaseerd op een even eenvoudig als vernieuwend idee dat in 1988 ontstond: als er in de zomer programma’s worden herhaald, vraag dan mensen met een verhaal om hun favoriete kijkavond samen te stellen en de fragmenten van hun keuze toe te lichten in een goed gesprek. De gesprekken, de fragmenten en de wisselwerking tussen gast en presentator leveren elk seizoen spraakmakende televisie op. 'VPRO Zomergasten' werd in 2014 bekroond met een ere Nipkowschijf. In 2017 won Janine Abbring de Sonja Barend Award voor haar interview in Zomergasten met de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Janine Abbring presenteert 'VPRO Zomergasten' voor het vierde seizoen op rij.

'VPRO Zomergasten', zondag 19 juli om 20.15 uur op NPO 2.