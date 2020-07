Janine Abbring ontvangt Inez Weski in 'VPRO Zomergasten'

Strafrechtadvocaat Inez Weski (1955) is op 26 juli de tweede gast in 'VPRO Zomergasten'. Janine Abbring interviewt Weski over haar ideale televisieavond.

Inez Weski is al meer dan veertig jaar advocaat en behoort als één van de meest ervaren strafpleiters tot de elite van het Nederlandse strafrecht. Op dit moment is ze raadsvrouw van Ridouan T., hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Weski is ook advocaat van de Surinaamse president en veroordeeld drugshandelaar Desi Bouterse en de van oorlogsmisdrijven en wapengroothandel beschuldigde Guus Kouwenhoven, wiens zaak nu bij het Europese Hof loopt. Samen met haar zus en zoon houdt ze kantoor in Rotterdam.

Inez Weski over 'VPRO Zomergasten': 'Ik hoop de kijker mee te kunnen nemen op een trektocht, soms sluiproute, als woudloper door de oneindige met kreupelhout bezaaide oerbossen van de oorsprong van het recht, van de rede, van de hoop, dwars door de moerassen en mijnenvelden van de bevochten belangen, de wraak, de onlusten en haat. Het recht, niet van de sterkste, niet van de meest kleinzielige of boekverbrander, maar van de empathische rede, een in de geschiedenis van de mensensoort steeds bevochten prooi. Een tocht, begeleid door nostalgie, relativiteit en de troost van kunst, muziek en de schoonheid en kracht van de natuur. Wellicht toon ik zelfs de hoop van het recht op de vrije gedachte.'

Grote, vooral internationale strafzaken zijn Weski's specialiteit. Hoe complexer, hoe beter. Geen dossier is haar te groot of te gruwelijk. Het juridische uitganspunt 'onschuldig tot anders bewezen', is haar drijfveer. Net als haar, naar eigen zeggen, 'verzengende scoringsdrift'.

Kunst en literatuur hadden een grote en vormende rol in haar leven. Aan de Russische Bibliotheek, die ze als kind las, hield ze haar kenmerkende voorliefde voor de kunst van de taal over. Die taal zet ze soms in als wapen in de lange, kleurige zinnen van haar pleidooien. Scherp debatteren werd er met de paplepel ingegoten: 'Elk goed argument werd door mijn moeder beloond met een dubbeltje.' Wat haar kindertijd daarnaast meebracht, is een groot wantrouwen: 'De mens is, vooral als groep, geen mooi wezen. Dat heeft de geschiedenis steeds weer ingeprent.'

Markant en vooral enigmatisch, is Weski geen voorstander van het prijsgeven van haar privéleven. Ook beroepshalve is ze groot voorvechter van privacy en geheimhouding – zaken waarmee ook de Nederlandse overheid volgens haar veel te achteloos omspringt. Ze spreekt zich dan ook geregeld publiekelijk uit over haar grote zorgen over de Nederlandse rechtsstaat, in het bijzonder over onze omgang met mensenrechtenverdragen, een te wraakzuchtige en te agressieve overheid en te gedogende rechters.

'VPRO Zomergasten', zondag 26 juli om 20.15 uur bij de VPRO op NPO 2.