Jaimie Vaes, Splinter Chabot en Paul de Leeuw in nieuw seizoen 'Boerderij van Dorst'

Ook Israel van Dorsten, Waylon, Simone Weimans, Frédérique Spigt en Ferry Doedens komen Raven helpen op de boerderij. Na een zomer vol optredens trekt Raven van Dorst zich weer terug op het platteland om diens boerderij verder op te knappen en zelfvoorzienend te leven.

Dat gaat nog steeds niet van een leien dak, vandaar dat elke week weer twee collega’s te hulp schieten. Terwijl zij de handen uit de mouwen steken, vraagt Raven hen het hemd van het lijf. En dat levert mooie, grappige en bijzondere gesprekken op.

Raven: 'Ik begin de basis van het zelfvoorzienend leven steeds beter te begrijpen, maar zolang Hilversum BN’ers blijft leveren, blijf ik projecten verzinnen op de boerderij. Zoals dit seizoen een grote droom van mij: zelf bier brouwen. De ultieme stap!'

In de eerste aflevering zijn Israel van Dorsten en Jaimie Vaes te gast. In 2019 werd Israel in één klap wereldnieuws toen hij wegliep uit de boerderij in Ruinerwold waar hij jarenlang verborgen zat met zijn vader, broers en zussen. Jaimie Vaes is de laatste tijd veel in het nieuws vanwege de beladen relatie met haar ex-vriend Lil Kleine. Naast deze twee gasten loopt er ook iets anders over het terrein: een bunzing. Dit dier heeft alle kippen opgegeten. Jaimie, Israel en Raven gaan aan de slag met het maken van een veilig hok voor de nieuwe kippen die ze verwelkomen op de boerderij.

'Boerderij van Dorst' is een coproductie van BNNVARA en Witte Geit.

'Boerderij van Dorst', vanaf zondag 30 oktober om 21.10 uur wekelijks bij BNNVARA op NPO 3.