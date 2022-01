'Jacobine op 2' zondag over de nalatenschap van Desmond Tutu

In 'Jacobine op 2' blikt Jacobine Geel terug op het leven van Desmond Tutu, de wereldberoemde Zuid-Afrikaanse aartsbisschop en een van de meest invloedrijkste geestelijke leiders, die vorige maand op negentigjarige leeftijd overleed.

Dat doet ze met een bijzondere gast: Mpho Tutu, de dochter van Desmond. Vader Tutu was de spiritueel leider van Zuid-Afrika, een strijder tegen het apartheidsregime, maar ook wereldwijd bekend als pleitbezorger van vergeving en rechtvaardigheid. Mpho Tutu woont en werkt in Nederland als predikant. 'Mijn vader was een man van gebed en van vrede. Zijn hart was groot genoeg om heel de wereld in liefde vast te houden', zei ze onlangs in Trouw. Hoe kijkt Mpho terug op zijn leven?

Ook gast is journalist en voormalig Zuid-Afrikacorrespondent Bram Vermeulen die vertelt over zijn bijzondere ontmoetingen met aartsbisschopTutu.

