'Jacobine op 2': Wat heeft Amalia nodig in haar rugzak om later koningin te worden?

Foto: © KRO-NCRV 2020

Op 7 december is het zover: prinses Amalia wordt 18 jaar. Een nieuwe levensfase breekt aan, met het koningschap in het vooruitzicht. Amalia 'geeft haar leven aan Nederland', zegt ze zelf in het boek dat Claudia de Breij over haar schreef.

Wat heeft Amalia nodig om de grote taak die haar te wachten staat tot een goed einde te brengen? Wat wensen we haar toe? En heeft het koningshuis eigenlijk nog toekomst? Jacobine Geel spreekt in Jacobine op 2 met drie gasten die elk hun eigen boodschap hebben voor de kroonprinses.

Zo spreekt Jacobine met schrijfster Marcia Luyten, biografe van koningin Maxima. Maxima’s jeugd was niet makkelijk. Hoe heeft dat weerslag gehad op de opvoeding van Amalia? Wat wil Luyten de toekomstige koningin meegeven? 'Jacobine op 2', zondag 5 december om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.