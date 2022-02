'Jacobine op 2': Van God los sinds de jaren zestig?

De jaren zestig waren het startschot van de ontkerkelijking. Maar raakte Nederland echt van God los? En wat merken we daar vandaag nog van? Jacobine Geel bespreekt het met drie gasten, naar aanleiding van de tentoonstelling Van God los? in museum Catharijneconvent in Utrecht.

Emeritus-hoogleraar Herman Pleij was erbij toen studenten in 1969 het Maagdenhuis bezetten. Hoe heeft hij die tijd beleefd? Ook religiewetenschapper Ernst van den Hemel is te gast. Volgens hem is religie sinds de jaren zestig allerminst verdwenen, het is op drift geraakt: religie wordt op allerlei manieren geclaimd en ingezet, bijvoorbeeld door populistische partijen.

Tot slot spreekt Jacobine met VRT-journalist Koen Wauters. Zijn vader was priester, zijn moeder was non. Ze werden verliefd en verlieten de kerk. Jeroen Zijlstra en Thijs Borsten sluiten deze uitzending muzikaal af.

'Jacobine op 2', zondag 27 februari om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.