'Jacobine op 2': schuldbelijdenis PKN een mooi gebaar?

In de Oranjerie in Doorn praat Jacobine Geel deze zaterdag over de schuldbelijdenis die de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bij de herdenking van de Kristallnacht op 8 november uitspreekt tegenover de Joodse gemeenschap.

'Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten', aldus de PKN. Het is voor het eerst dat de PKN met een boetedoening komt voor het tekortschieten in, tijdens en ook net na de oorlog. Het is een erkenning dat de kerk voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft meegewerkt aan een klimaat van antisemitisme.

Over deze kerkelijke schuldbelijdenis praat Jacobine Geel met drie gasten: Chantal Suissa, zij is voorzitter Dialoogcommissie Liberaal Joodse Gemeente en bruggenbouwer, historicus Wim Berkelaar en predikant Ad van Nieuwpoort. Zij laten hun licht schijnen over deze verklaring, die gaat over een pijnlijke en traumatische periode in onze geschiedenis, precies 75 jaar geleden. Jacobine Geel interviewt haar drie gasten in de Oranjerie in Doorn.

'Jacobine op 2', zaterdag 7 november om 17.35 uur op NPO 2.