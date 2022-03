'Jacobine op 2' over Internationale Vrouwendag

Foto: © KRO-NCRV 2020

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en is er wereldwijd aandacht voor de positie van de vrouw in de samenleving. Aanleiding voor presentator Jacobine Geel om drie bijzondere vrouwen met een diverse culturele achtergrond uit te nodigen.