'Jacobine op 2': Kun je eenzaamheid oefenen?

Foto: © KRO-NCRV 2020

We worden allemaal wel eens overvallen door het gevoel van eenzaamheid. Juist in deze tijd voelen veel mensen zich langdurig eenzaam. Jacobine Geel gaat in deze aflevering van de vernieuwde 'Jacobine op 2' met drie gasten in gesprek over eenzaamheid.

Is het iets anders dan alleen zijn? Kun je het oefenen? Zit er zelfs kracht in eenzaamheid? Haar gasten zijn onder andere ontdekkingsreiziger Arita Baaijens die zelf de eenzaamheid op zocht en met een karavaan kamelen door de woestijn reisde. Ook sprak ze met filosofe Marjan Slob die het boek De lege hemel schreef, over eenzaamheid. Mooie gesprekken voorafgaand aan ‘de week van de eenzaamheid’.

'Jacobine op 2' is een breed levensbeschouwelijk programma van de KRO-NCRV, waarin ook iets te beleven valt. Jacobine zal regelmatig gasten ontvangen in de Oranjerie die inspireren door de schoonheid van taal, verbeelding of muziek. 'Soms zegt muziek meer dan woorden, of is een beeld de start van een verkenning', verduidelijkt Jacobine.

'Jacobine op 2', zaterdag 26 september om 17.35 uur op NPO 2.