Jacobine Geel interviewt Deborah Feldman ('Onorthodox')

Foto: © KRO-NCRV 2020

'Het allerergste is het complete gebrek aan privacy. Het bestaat gewoon niet want je lichaam en je ziel behoort aan de gemeenschap.' Een traumatische ervaring noemt schrijfster Deborah Feldman dit aspect van haar jeugd in de ultra-orthodoxe Satmargemeenschap in New York.