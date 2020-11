'In Real Life': Selim gaat vasten

Foto: © KRO-NCRV 2020

Twintigers van nu lijken volledig op te gaan in hun online identiteit en social media. De mooiste foto's en filmpjes komen voorbij op Instagram, Snapchat en Tiktok.

In de tiende aflevering is te zien hoe Selim gaat vasten en Eva vraagt een dagje mee te doen. Jeroen belt met het goede nieuws dat hij aan de beterende hand is en geen corona heeft. Hij baalt er wel van want nu heeft hij moeten afzeggen voor een belangrijk vechtsporttoernooi.

'In Real Life', vrijdag 27 november om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.