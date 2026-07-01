In nieuwe 'Powned of View' duikt Filemon in de wereld van de Enhanced Games
Wat gebeurt er als doping geen overtreding meer is, maar juist de bedoeling? Voor een nieuwe aflevering van 'PowNed of View' reist Filemon Wesselink naar Las Vegas, waar tijdens de Enhanced Games atleten vrijuit gebruik mogen maken van prestatiebevorderende middelen.
Van wereldrecords tot infusen en injecties: Filemon onderzoekt hoe ver mensen willen gaan om beter te presteren.
Tijdens zijn bezoek spreekt Filemon met sporters, wetenschappers en bezoekers die geloven dat de toekomst van topsport en lichamelijke prestaties er anders uit kan zien dan we gewend zijn. Hij onderzoekt wat doping daadwerkelijk oplevert, waarom atleten ervoor kiezen om het te gebruiken en welke gevolgen die keuze heeft voor de sport.
Filemon ontmoet onder meer Mitchell Hooper, bekend als een van de sterkste mannen ter wereld. Hooper probeert met behulp van prestatiebevorderende middelen een wereldrecord deadliften te verbreken. Ook is Filemon getuige van een wereldrecord in het zwemmen. Een prestatie die tot stand komt binnen de regels van de Enhanced Games, maar die elders tot uitsluiting zou leiden.
De zoektocht beperkt zich niet tot topsport. In Las Vegas ontmoet Filemon ook mensen die buiten de sportwereld streven naar een fitter, sterker en langer leven. Met pillen, injecties, infusen en geavanceerde technologie proberen zij hun lichaam te optimaliseren.
Zo bezoekt hij een kliniek waar klanten met uiteenlopende behandelingen werken aan hun fysieke prestaties en gezondheid. Daarnaast spreekt hij met John, die er alles aan doet om lichamelijk de beste versie van zichzelf te worden.
Filemon Wesselink: 'Ik ben altijd al gefascineerd geweest door sporters die doping gebruiken. Als wielerliefhebber ben ik daar veel mee geconfronteerd. Ik heb me altijd afgevraagd: wat gebeurt er als doping wordt toegestaan? Dat is precies wat ze bij de Enhanced Games doen, dus daar moest ik heen.'
'PowNed of View: Doping Games', donderdag 2 juli om 21.40 uur op NPO 3 en NPO Start.
https://www.powned.tv/
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