In 'Meldpunt Actueel': regels nodig voor robots en AI in ouderenzorg

vrijdag 21 november 2025
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

Welke gevolgen hebben AI-systemen en robots voor de ouderenzorg? 'Meldpunt Actueel' kijkt bij verschillende zorginstellingen hoe die ontwikkeling het werk verandert.

Volgens bestuurder Jan-Kees van Wijnen van het kennisnetwerk 'Anders werken in de zorg’ is de vernieuwing cruciaal om de zorg succesvol te veranderen. Anneke Sipkens van ouderenvereniging ANBO-PCOB waarschuwt dat het menselijke contact niet verloren mag gaan door de inzet van machines in de ouderenzorg.


'Meldpunt Actueel' volgt verpleegkundige Arenda Jansen tijdens haar werk bij cliënten thuis. Ze werkt bij zorginstelling IJsselheem in Zwolle en sinds een jaar werkt ze met de app Octopus, een AI-systeem dat haar ondersteunt bij huisbezoeken aan cliënten. Ze vertelt: 'Het voordeel van de app zoals wij hem gebruiken, is dat het echt helpt in je dagelijkse werk. Het vertelt precies wat je moet gaan doen. De lijntjes zijn korter, de last is laag.' Arenda kan met de app spraakgestuurd rapporteren, zodat ze geen verslagen meer hoeft te typen. Het werkt sneller, met minder kans op fouten en cliënten zijn direct van de rapportage op de hoogte.

Technologie in de ouderenzorg
Innovaties zoals de zorgapp, zijn er steeds meer in de ouderenzorg. Jan-Kees van Wijnen, bestuurder bij zorginstelling tanteLouise en het samenwerkingsverband ‘Anders werken in de zorg’ (AWIZ), legt in de studio uit hoe het gaat met de introductie van technologie in de sector. Zo'n 181 zorgbedrijven en andere koepelorganisaties denken daar landelijk over mee.

Zorgrobots
Op verschillende locaties van zorginstelling tanteLouise worden al zes jaar sociale robots ingezet. Verpleegkundigen zijn erg enthousiast. De robot bespaart gemiddeld 86 minuten tijd per dienst; ze kan mensen met dementie kalmeren, activeren en entertainen. De robot kan ook als toezichthouder worden ingezet. Meldpunt Actueel laat ook nieuwe typen robots zien, waaronder een robothond en een humanoid robot; een mensachtige robot.

Regelgeving
Specialisten verwachten dat steeds meer handelingen kunnen worden overgenomen door deze geavanceerde robots. Anneke Sipkens, directeur van ouderenvereniging ANBO-PCOB, reageert op de innovaties: 'Het is onvermijdelijk dat er meer robots komen, maar wij vinden het menselijke contact in de zorg cruciaal. Dat mag hierdoor nooit verdwijnen.'

Ethische regelgeving voor robots in de ouderenzorg is er nog niet in Nederland. Verschillende deskundigen dringen in de uitzending aan op een protocol voor het inzetten van robots.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 21 november om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.


Zaterdag 22 november 2025 om 13u55
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Zaterdag 29 november 2025 om 13u50
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Vrijdag 28 november 2025 om 19u40
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.

