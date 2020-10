In 'Jacobine op 2': kan er zegen rusten op scheiden?

Foto: © KRO-NCRV 2020

Door de coronacrisis leek er een tijdelijk dip te zijn in het aantal scheidingen, maar waarschijnlijk is er sprake van uitstel zeggen veel advocaten.

Scheiden is een pijnlijk proces, maar Jacobine Geel vraagt zich af of er toch een zegen kan rusten op scheiden. Kun je dat goed doen met elkaar en voor de kinderen? Zij praat erover met theoloog Alain Verheij, die gescheiden is en ging hertrouwen en met veel oordelen te maken kreeg binnen de kerk. Andere gasten zijn advocaat-mediator Julia Veldkamp en schrijfster en journalist Suzanne Rethans.

'Jacobine op 2' is een breed levensbeschouwelijk programma van de KRO-NCRV. Jacobine Geel praat in de Oranjerie in Doorn met drie gasten over één thema.

'Jacobine op 2', zaterdag 10 oktober om 17.35 uur op NPO 2.