In 'Hollandse Zaken' bij MAX: van het gas af!

We moeten met z'n allen van het gas af en snel. Maar hoe doe je dat? En wie moet dat betalen? Veel Nederlanders worstelen met de duurzame plicht zo snel mogelijk te stoppen met het gebruik van gas.

Zeker nu door de oorlog in Oekraïne de energieprijzen fors zijn gestegen, voelen veel mensen de noodzaak energiezuiniger te leven en hun huis te verduurzamen. Maar makkelijk en goedkoop is dat niet.

De druk op huishoudens neemt toe. Als je na 2026 een nieuwe CV-ketel nodig hebt ben je verplicht een hybride warmtepomp aan te schaffen. Dat kan flink in de papieren lopen. Los van het feit dat er een tekort aan installateurs en warmtepompen is. Hoogleraar energietechnologie David Smeulders noemt de warmtepompverplichting in 'Hollandse Zaken' 'overbodig en onzin'. 'Het is raar mensen een technologie door de strot te duwen waarvan we nog niet eens weten of het de oplossing is.'

Verder o.a. milieucoach Houria Tourich, die bewoners van de Rotterdamse wijk Bospolder Tussendijken adviseert hoe ze duurzamer kunnen leven. In een wijk waar mensen wel wat anders aan hun hoofd hebben. Ook de verhalen van Linda uit Ottoland en Hans en Wanda uit Frederiksoord. Zij wekken zelf stroom op en gebruiken geen gas meer. Zij leven ‘off the grid’ en krijgen jaarlijks geld terug van hun energiemaatschappij. Maar of dat een manier van leven is die voor iedereen is weggelegd, is de vraag.

