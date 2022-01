'In het Kielzog van de Mayflower': een barre tocht

De Pilgrims verlaten Leiden en zeilen met de Mayflower naar de Nieuwe Wereld. Aan boord 102 mannen, vrouwen en kinderen. De timing van de oversteek is slecht, gevaarlijk zelfs.

Door heftige herfststormen raakt het schip uit koers. Na een barre tocht van 2 maanden en verzwakt door honger besluiten de Pilgrims bij Cape Cod aan land te gaan. Ze zijn totaal niet voorbereid op de strenge winter. De helft overlijdt binnen een jaar aan honger en ziektes. Zonder hulp van de plaatselijke Wampanoag, native americans, zou niemand het overleefd hebben. Hoe wrang dit is, zien we later in deze serie.

