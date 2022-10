In het kader van de NPO klimaatweek: 'The Power of Big Oil'

'The Power of Big Oil' is een documentair tweeluik over de rol van grote oliebedrijven in de strijd tegen de klimaatcrisis. Het laat zien hoe de fossiele brandstofindustrie en haar politieke bondgenoten decennialang twijfel zaaiden over de kennis van klimaatverandering, en maatregelen om die tegen te gaan, vertraagden.

Een film over de gemiste kansen om 'Big Oil', met als een van de grootste spelers ExxonMobil, ter verantwoording te roepen en het tij te keren.

Een team van filmmakers en journalisten, waaronder Dan Edge, Jane McMullen, Gesbeen Mohammad, Robin Barnwell, Sara Obeidat, Emma Supple en Russell Gold, onderzocht wat wetenschappers, bedrijven en politici al decennia wisten over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. De docuserie 'The Power of Big Oil' onderzoekt hoe oliebedrijven vanaf de jaren 80 tot heden de publieke opinie weten te beïnvloeden en zo maatregelen blokkeren die de toenemende gevolgen van klimaatverandering het hoofd kunnen bieden. De film is gebaseerd op ruim honderd interviews met o.a. wetenschappers, politici, en lobbyisten, waarvan sommigen hun spijt betuigen. Terwijl klimaatwetenschappers in het Intergovernmental Panel on Climate Change nieuwe waarschuwingen afgeven over de gevaren van klimaatverandering, en de oorlog tegen Oekraïne de afhankelijkheid van de wereld van fossiele brandstoffen en de status van Rusland als top olie-exporteur benadrukt, onderzoekt 'The Power of Big Oil' de voortdurende strijd om de industrie van hun verantwoordelijkheid te overtuigen. Aflevering 1: Ontkenning

De fossiele brandstofindustrie weet de klimaatverandering steeds weer te ontkennen, het wetenschappelijk onderzoek in twijfel te trekken en daarmee maatregelen almaar uit te stellen. Aflevering 2: Twijfel en uitstel

Het wetenschappelijk bewijs van door de mens veroorzaakte klimaatverandering nam in de jaren 2000 toe, maar de fossiele brandstofindustrie ging tot het uiterste om de Amerikaanse politiek te beïnvloeden en het klimaatbeleid stil te leggen. Regie: Jane McMullen, Gesbeen Mohammad, Robin Barnwell 'The Power of Big Oil' won in 2022 de Deauville Green Award Trophée Argent (Zilver) en wordt door de VPRO uitgezonden in het kader van de NPO Klimaatweek (tijdens De Nationale Klimaatweek van 31 okt t/m 6 nov). 'The Power of Big Oil', maandag 31 oktober en dinsdag 1 november om 22.40 uur bij de VPRO op NPO 2.