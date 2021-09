'In de Voetsporen van de Wederopbouw': Komt er hulp?

Elke zaterdag is er de MAX-serie 'In de Voetsporen van de Wederopbouw' te zien. In deze reeks kijkt presentator Philip Freriks terug op de periode na de bevrijding van Nederland. 'In de Voetsporen van de Wederopbouw' beslaat de periode van 1945 tot 1960, waarin de basis is gelegd voor een sterk land.