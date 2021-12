In de 'First Dates Kerstspecials' nemen 100 singles plaats onder de mistletoe

Foto: © BNNVARA 2020

Iedereen snakt naar liefde rondom de kerstdagen. En daarom is het 'First Dates Restaurant' omgetoverd tot een kerstparadijs vol glitter and glamour. Van een kerstmenu tot foute truien en van kerstnummers tot een sneeuwkanon; in de 'First Dates Kerstspecials' haalt het liefdesteam alles uit de kast om singles vanuit het hele land een onvergetelijke kerst te bezorgen.