In 'Boer zoekt Vrouw' naderen de logeerweken hun einde

Foto: © KRO-NCRV 2020

In 'Boer zoekt Vrouw' van zondag 19 april lopen de logeerweken op hun einde. De boeren moeten bijna hun definitieve keuze maken en voor de logees is het uur van de waarheid nabij. Een onzeker gevoel.

Bij boerin Annemiek is Jelte inmiddels naar huis en na een kort gesprek besluiten Erik en Annemiek dat er ook voor hen geen gezamenlijke toekomst is. Met allebei een eigen bedrijf wordt dat te ingewikkeld. Erik pakt zijn koffers. Yvon Jaspers rijdt het erf op en gaat met Erik in gesprek. Zij opent zijn ogen: na een week op de boerderij is in vijf minuten besloten dat de obstakels te groot zijn om te blijven. Moet daar niet meer over worden gesproken? Erik gaat toch nog een keer met Annemiek praten.

Boer Geert Jan heeft nog steeds geen duidelijke voorkeur voor een van de vrouwen, hij kan echt niet kiezen. Terwijl Karine de paarden fotografeert, staan hij en Jacqueline in de keuken. Een mooi moment voor een paar persoonlijke vragen. 'Hou jij van zoenen', vraagt hij. Haar veelbetekenende antwoord: 'Als je niet kan zoenen, kan je de rest ook wel vergeten' levert haar 'pluspunten' op. Brengt dit hem dichter bij de juiste keuze?

De sfeer bij boer Geert begint deze avond gemoedelijk. Vanavond komen er wat vrienden langs voor een kennismaking met Angela en Vera. Maar zijn beide vrouwen er bij op dit feestje?

Het is al pikkedonker als ook bij boer Bastiaan het werk gedaan is. Elise en Milou hebben veel tijd gehad om na te denken. Milou: 'Hoe weet je ooit of dit het dan is na drie dagen? Ik denk daar misschien te veel over na wat het dan allemaal betekent. Het kan met allebei goed gaan, maar het kan ook niet goed gaan. Je weet het niet.' Elise vindt het allemaal steeds spannender worden en heeft soms het gevoel dat Bastiaan meer naar Milou trekt: 'Als je eenmaal een onzeker gevoel hebt, zit dat in je hoofd te malen. Ben ik niet te veel aan het worden?' Ze spreekt haar gevoelens uit bij Bastiaan.

Bij boer Jan op de boerderij is dag vier aangebroken. Ook een van zijn vrouwen is aan het twijfelen. Ze geeft het gevoel dat ze steeds minder contact krijgt met Jan. Ze heeft behoefte aan een gesprek met Jan en zoekt ‘m op. Dat schept duidelijkheid.

'Boer zoekt Vrouw', zondag 19 april om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.