In '2Doc: What's Left' onderzoekt Johan Fretz de teloorgang van de sociaaldemocratie

In tijden van grote sociale en economische ongelijkheid scoorden de drie traditionele linkse partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar slechter dan ooit.

Vooral de PvdA is nog geen schim van de grote machtspartij die ze ooit was. In deze persoonlijke en bij vlagen bijtende documentaire houden filmmakers Juul op den Kamp en Johan Fretz de politieke idealen van de sociaaldemocratie tegen het licht en stellen de vraag hoe het zover heeft kunnen komen. Waar is het misgegaan met idealen van de PvdA? Hoe kon het gebeuren dat een partij die ooit de arbeidersklasse van een heel land vertegenwoordigde het neoliberale marktdenken zo gretig omarmde? Het resultaat is een meeslepende en nieuwsgierige blik op de geschiedenis van de sociaaldemocratie in Nederland. Oud PvdA-leiders lieten zich interviewen om hun reflecties op die geschiedenis te delen en te reageren op het verwijt dat de partij haar idealen gaandeweg steeds meer in de uitverkoop heeft gezet.

Johan Fretz groeide op in een echt PvdA-nest uit de arbeidersklasse en bekijkt de politieke ontwikkelingen van zijn jeugd tot nu in een persoonlijke en meeslepende vertelling. In een zinderend tempo razen de makers bijtend maar nieuwsgierig door de politieke geschiedenis heen. Van de hoogtijdagen van Den Uyl tot de crisisjaren van Rutte II. Oud PvdA-leiders Wouter Bos, Job Cohen en Diederik Samsom lieten zich door Fretz interviewen en reageren op zijn scherpe vragen.

Johan: 'Het is inmiddels bijna gemeengoed om te zeggen dat het neoliberalisme in Nederland is doorgeslagen. Dat is ook zo, maar dat is dus niet alleen de schuld van rechts, daar heeft de PvdA actief aan bijgedragen. Om het anders te doen, moet je weten waar het misging. Met deze film nemen we (jonge) mensen mee op reis door de geschiedenis van de sociaaldemocratie, van toen naar nu en met een blik op de toekomst. Geen droge kost, maar een film als een vuistslag.'

'2Doc: What's Left' is een coproductie van BNNVARA en Frenkie Media.

'2Doc: What’s Left - de puinhopen van links', donderdag 22 september om 22.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.